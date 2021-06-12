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Сборная Финляндии обыграла команду Дании со счетом 1:0 в матче Евро-2020

Алексей Курильченко
22:32 12.06.2021
Сборная Дании уступила команде Финляндии в матче первого тура Евро-2020.
Сборная Финляндии обыграла команду Дании со счетом 1:0 в матче Евро-2020
© Фото: Markku Ulander via www.imago-imawww.imago-images.de Globallookpress
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Матч Дания-Финляндия чемпионата первого тура Евро-2020 завершился со счетом 1:0 в пользу финской сборной. Игра состоялась на стадионе «Паркен» в Копенгагене.

Единственный гол забил Йоэль Похьянпало на 60-й минуте. На 74-й минуте у датчан появился шанс сравнять счет в ходе пенальти, но вратарь финнов отразил удар.

Игра приостанавливалась в первом тайме. Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен во время матча потерял сознание, на данный момент он находится больнице.

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