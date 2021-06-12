Спорт Сборная Финляндии обыграла команду Дании со счетом 1:0 в матче Евро-2020 Алексей Курильченко Сборная Дании уступила команде Финляндии в матче первого тура Евро-2020. © Фото: Markku Ulander via www.imago-imawww.imago-images.de Globallookpress Читайте нас на: Матч Дания-Финляндия чемпионата первого тура Евро-2020 завершился со счетом 1:0 в пользу финской сборной. Игра состоялась на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Единственный гол забил Йоэль Похьянпало на 60-й минуте. На 74-й минуте у датчан появился шанс сравнять счет в ходе пенальти, но вратарь финнов отразил удар. Игра приостанавливалась в первом тайме. Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен во время матча потерял сознание, на данный момент он находится больнице. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика