Учения «Запад-2021» и обновление арсенала космических войск: о чем говорил Шойгу на коллегии МО

Министр обороны РФ сегодня анонсировал масштабные российско-белорусские стратегические учения «Запад- 2021». Они состоятся в сентябре. Сергей Шойгу предупредил, что будет создана сложная воздушная обстановка и авиаперсонал должен быть в полном объеме готов к действиям в таких условиях.

В Вооруженных силах РФ начался летний период обучения. Первыми, к выполнению учебных задач приступили военнослужащие самого большого в стране - Восточного военного округа. На полигоны вышла тяжелая техника, в воздух поднялись вертолеты, в небе раскрываются десятки парашютов.

В Центральном военном округе на тувинском полигоне Кара-Хаак проходят занятия у военнослужащих единственной за Уралом Горной мотострелковой бригады. В Южном округе занятия начались на полигонах на Ставрополье, в Карачаево-Черкессии и на Кубани.

На Западе - в Ленинградской области, расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» приводят пусковые установки в боевое положение после переброски техники в район дежурства. Ближайшие месяцы в Вооруженных силах будет вестись интенсивная подготовка.

«Войска приступили к слаживанию отделений, экипажей, расчетов, идет подготовка кораблей в составе группировок разнородных сил. Всего планируется провести более четырех с половиной тысяч учений и тренировок различного уровня. Основные усилия будут направлены на совершенствование индивидуальных показателей и сохранение интенсивности боевой подготовки», - заявил Шойгу.

Главным итогом учебного года станут совместные стратегические учения РФ и Белоруссии «Запад-2021». На селекторном совещании Сергей Шойгу отметил, что в летний период обучения по всей стране значительно возрастет интенсивность полетов авиации. Министр дает распоряжение особое внимание уделить вопросам безопасности и работе с молодыми летчиками. От командиров требуется индивидуальный подход к каждому пилоту при планировании и контроле летной подготовки.

«Важно определить оптимальную нагрузку для каждого молодого специалиста с учетом фактического уровня его подготовки и натренированности. Отмечу, что действующая система подготовки экипажей позволила успешно решить все поставленные перед авиационными формированиями задачи во время апрельской внезапной проверки боевой готовности», - сказал Шойгу на заседании коллегии ведомства.

Сергей Шойгу подвел итоги комплексной проверки состояния системы материально-технического обеспечения, которая прошла в начале года в войсках противовоздушной и противоракетной обороны и в космических войсках. Там одни из наиболее технически сложных видов вооружений, требующие работы высококлассных специалистов.

С 22 по 24 июня пройдет девятая Московская конференция по международной безопасности. Отдельной темой станет борьба против пандемии коронавируса. Российская армия - приняла в этом непосредственное участие и готова поделиться опытом с зарубежными партнерами.

«На форум приглашены главы оборонных ведомств 119 стран и более 150 российских и иностранных экспертов. В ходе работы планируется обсудить вопросы стратегической стабильности, глобальной и региональной безопасности в Европе, Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Отдельной темой дискуссии станет участие военных ведомств в борьбе с пандемией COVID-19», - добавил министр.

Сегодня в Вооруженных силах отмечается сразу два праздника. Сергей Шойгу поздравил всех, кто к этому причастен. Круглая дата - 90 лет - Военно-транспортной авиации. 1 июня 1931 года в Ленинградском военном округе был сформирован опытный воздухо-десантный отряд. Благодаря тем, кто служит в ВТА сегодня, воздушные перевозки в интересах армии работают четко и без сбоев.

«Миллионы тонн и миллионы пассажиров, тем более что этими пассажирами являются наши военнослужащие. Сделаны миллионы прыжков с наших самолетов ВТА, надеюсь и дальше наши авиаторы будут также верой и правдой служить нашему Отечеству, продолжать традиции, заложенные многими и многими поколениями летчиков военно-транспортной авиации», - добавил министр.

В первый день лета праздник отмечают за Полярным кругом. Сегодня день Северного флота. Торжества прошли в главной базе в Североморске. Охранять берега Кольского полуострова и акваторию Белого моря российские корабли начали еще в 18 веке. Первый военно-морской порт был основан в 1733 году.

«Трудно представить, что 288 лет назад туда пришел наш флот, там началось строительство, создание, созидание. Конечно сегодня это наша гордость, я надеюсь, что все, что мы наметили там в этом и следующем годах, все, что сделано в предыдущие годы, позволит нам удержать на самых высоких позициях наш флот, Северный флот, сегодня находится практически на острие противодействия силам НАТО, я имею в виду морским силам», - подчеркнул глава ведомства.

Сергей Шойгу поздравил и победителей Всероссийской олимпиады курсантов по военной подготовке. Лучшие результаты показали молодые люди из Московского высшего общевойскового командного училища и девушки из Рязанского гвардейского училища ВДВ. В следующем году они отправятся на международную олимпиаду в Узбекистан, а кадеты суворовского училища из Петербурга были лучше всех на фестивале инновационных идей «Старт в науку». Международный этап конкурса прошел в Анапе в военном инновационном технополисе «ЭРА».