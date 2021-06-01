Армия Шойгу заявил, что интенсивность учебных полетов в ВКС будет увеличена Андрей Аркадьев Оборонное ведомство уделяет особое внимание безопасности полетов в российской армии, отметил министр. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Молодые летчики, проходящие службу в строевых частях, продолжат практическое освоение авиатехники в летнем периоде обучения, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «В летнем периоде обучения они продолжат практическое освоение авиационной техники. Интенсивность полетов значительно возрастет», - сказал глава оборонного ведомства на селекторном совещании. Шойгу призвал индивидуально подходить к летной подготовке и при определении нагрузки учитывать уровень подготовки молодых специалистов. Шойгу также поздравил военно-транспортную авиацию с 90-летним юбилеем, а Северный флот с 288-летием. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика