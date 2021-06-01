Шойгу заявил, что интенсивность учебных полетов в ВКС будет увеличена
Оборонное ведомство уделяет особое внимание безопасности полетов в российской армии, отметил министр.
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Молодые летчики, проходящие службу в строевых частях, продолжат практическое освоение авиатехники в летнем периоде обучения, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«В летнем периоде обучения они продолжат практическое освоение авиационной техники. Интенсивность полетов значительно возрастет», - сказал глава оборонного ведомства на селекторном совещании.
Шойгу призвал индивидуально подходить к летной подготовке и при определении нагрузки учитывать уровень подготовки молодых специалистов.
Шойгу также поздравил военно-транспортную авиацию с 90-летним юбилеем, а Северный флот с 288-летием.