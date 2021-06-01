Шойгу подвел итоги Всероссийской олимпиады курсантов по военной подготовке

Сергей Шойгу подвел итоги Всеармейской олимпиады курсантов по военно-профессиональной подготовке. Он сделал это на селекторном совещании в оборонном ведомстве.

«Лучшие результаты показали курсанты Московского высшего общевойскового командного училища и курсанты-девушки Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища. В следующем году они будут представлять Министерство обороны на международных состязаниях в Узбекистане», - отметил министр.

Шойгу вспомнил и Международный фестиваль инновационных научных идей «Старт в науку», прошедший в технополисе «ЭРА». В нем участвовали воспитанники довузовских учебных заведений стран СНГ. Всего было представлено более четырех сотен работ ребят из России, Белоруссии, Армении и Таджикистана.

Победу в в итоге завоевало Санкт-Петербургское суворовское военное училище - именно туда и уехал переходящий Кубок Министра обороны.