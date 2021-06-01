Шойгу поздравил Военно-транспортную авиацию России с 90-летием

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил Военно-транспортную авиацию РФ с 90-летним юбилеем.

«В первую очередь я хотел бы поздравить нашу Военно-транспортную авиацию - большой юбилей, большая дата, 90 лет. Сделано очень много за все эти годы - миллионы тонн и миллионы пассажиров», - сказал министр во вторник на селекторном совещании в военном ведомстве.

Он выразил надежду, что российские авиаторы будут также верой и правдой служить нашему Отечеству и продолжать традиции, заложенные многими поколениями летчиков военно-транспортной авиации. Министр также поздравил Северный флот с 288-летием.

«Сегодня это наша гордость. Я надеюсь, что все, что мы наметили там в этом и следующем годах, все, что сделано в предыдущие годы, позволит нам держать на самых высоких позициях наш Северный флот, который находится фактически на острие противодействия силам НАТО. Я имею в виду, морским силам», - сказал глава военного ведомства.

В России сегодня отмечается День Северного флота, которому исполняется 288 лет. Северный - один из самых мощных флотов страны. Моряки-североморцы защищают национальные интересы России в Арктике и других районах Мирового океана.