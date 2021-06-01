Новые законы: что изменится в жизни россиян с наступлением лета

С первого июня в России произойдет ряд изменений в законах. Среди них - «разморозка» цен на подсолнечное масло и сахар. В середине марта сообщалось, что цены на подсолнечное масло в России достигли абсолютного рекорда. А стоимость сахара в четвертом квартале 2020 года выросла на 78 процентов. Кампания правительства по борьбе с ростом цен началась в декабре, после того как на проблему обратил внимание Владимир Путин.

Кроме того, с июня вступает в силу закон о просветительской деятельности. Он направлен на распространение знаний и навыков «в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов».

Предполагается запрет на использование просветительской деятельности «для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов».

Еще одно нововведение коснется сыров и мороженого. В России вводится обязательная маркировка этих продуктов. Согласно данным, опубликованным ранее, около 90 процентов мороженого выпускается производителями с нарушением качества. Маркировка предполагает цифровой код, который расскажет о продукте все: где, когда и кем он произведен, безопасное ли сырье. Нововведение ждали еще в июне, но тогда «Союз мороженщиков» предложил притормозить с введением маркировки.

Также с наступлением лета вступает в силу запрет на торговлю SIM-картами с рук или в местах, не предназначенных для этого. Еще с первого июня перестанет действовать упрощенный порядок начисления пенсий и других социальных выплат, который был введен в России первого марта прошлого года из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.