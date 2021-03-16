Госдума приняла закон о «просветительской деятельности»

На пленарном заседании Госдумой был принят проект, которым закрепляется понятие «просветительская деятельность» в законе об образовании в РФ.

Он направлен на распространение знаний и навыков «в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов».

Также авторы предложили запретить использовать просветительскую деятельность «для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов».

Для контроля в сфере образования предлагается наделить федеральные органы власти полномочиями по выдаче заключений образовательным организациям для координации их участия в международном сотрудничестве.

Как надеются авторы, данный законопроект позволит не допустить «негативное иностранное вмешательство в образовательный процесс».