Почти 90% российского мороженого признали некачественным

На российских прилавках около 90% мороженого выпускается производителями с нарушением качества. К такому выводу пришли общественники по результатам проведенных экспертиз.

Ради снижения цен в мороженое добавляют пальмовое масло, а для веса - увеличивают количество крахмала. В ходе проверки общественников оказалось, что на прилавках 9 образцов мороженного из 10 - с нарушениями.

«Образцы, которые исследовало Роскачество, там до 20% были антибиотики, заниженная жирность, недостаток белка. Проблема в том, что ряд параметров скрытых», - рассказал руководитель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

На борьбу с нечистоплотными производствами брошены все силы, есть санкции вплоть до временного закрытия. И сейчас данные меры показывают свою эффективность. Впрочем, на российском рынке так жестко сладости не подделывают, как, например, в Китае. Именно в КНР ценят наше мороженное на самом высоком уровне и нередко имитируют.

В России подобное невозможно, поскольку на страже система Меркурий - электронный учет партий любой молочной продукции. Скоро в системе появится и маркировка - цифровой код, который расскажет о мороженом все: где, когда и кем произведено, безопасное ли сырье.

Нововведение ждали в июне, но «Союз мороженщиков» предлагает притормозить с введением маркировки до 1 сентября. Еще один рычаг для контроля бизнесменов просто так не заработает. Зато заработают больше, чем обычно предприниматели, которые уже объявили о росте цен.

«Сам код маркировки стоит 50 копеек. Плюс нанесение, расходные материалы - это обязательные расходы. Возможно, и подорожание, и дефицит мороженого. Но дефицит не будет тотальный, возможно, будет менее широкий ассортимент»,- сказала заместитель генерального директора «Союза мороженщиков России» Наталья Уткина.

Мелкие производители готовы заполнить полки супермаркетов, но цены на мороженое от фермеров не сравнить с магазинными. Есть пломбир и по 300 рублей за сто граммов. Главное, знать, что выбирать. Для начала -- хотя бы читать этикетки и в случае несоответствия написанного и содержимого - жаловаться в Роспотребнадзор.