Кабмин выделит 9 млрд рублей российским производителям сахара и масла

Российское правительство выделит 9 миллиардов рублей производителям сахара и подсолнечного масла. Это будет сделано с целью возмещение части затрат и для стабилизации цен на продовольственные товары.

В постановлении кабмина, которое есть в распоряжении ТАСС, говорится, что наибольшие объемы трансфертов направят в Воронежскую область (1,668 млрд рублей), Ростовскую область (1,125 млрд рублей), а также в Краснодарский край (1,043 млрд рублей).

Деньги предоставляются производителям подсолнечного масла из расчета 10 рублей на 1 литр, производители сахара получат субсидии из расчета 5 рублей на 1 килограмм. Компенсировать затраты предлагается с апреля по конец сентября 2021 года.

В проекте распоряжения сказано, что при текущей стоимости производство 1 литра рафинированного подсолнечного масла обходится в 102,3 рубля. При текущей цене реализации продукта убыток производителя на 1 литр составляет около 9,7 рубля.

В середине марта сообщалось, что цены на подсолнечное масло в России достигли абсолютного рекорда. А стоимость сахара в четвертом квартале 2020 года выросла на 78%. Кампания правительства по борьбе с ростом цен началась в декабре, после того как на проблему обратил внимание Владимир Путин.