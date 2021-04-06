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Кабмин выделит 9 млрд рублей российским производителям сахара и масла

Иван Линдеманн
03:37 06.04.2021
Наибольшие объемы трансфертов направят в Воронежскую область (1,668 млрд рублей), Ростовскую область (1,125 млрд рублей), а также в Краснодарский край (1,043 млрд рублей).
Кабмин выделит 9 млрд рублей российским производителям сахара и масла
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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Российское правительство выделит 9 миллиардов рублей производителям сахара и подсолнечного масла. Это будет сделано с целью возмещение части затрат и для стабилизации цен на продовольственные товары.

В постановлении кабмина, которое есть в распоряжении ТАСС, говорится, что наибольшие объемы трансфертов направят в Воронежскую область (1,668 млрд рублей), Ростовскую область (1,125 млрд рублей), а также в Краснодарский край (1,043 млрд рублей).

Деньги предоставляются производителям подсолнечного масла из расчета 10 рублей на 1 литр, производители сахара получат субсидии из расчета 5 рублей на 1 килограмм.  Компенсировать затраты предлагается с апреля по конец сентября 2021 года.

В проекте распоряжения сказано, что при текущей стоимости производство 1 литра рафинированного подсолнечного масла обходится в 102,3 рубля. При текущей цене реализации продукта убыток производителя на 1 литр составляет около 9,7 рубля.

В середине марта сообщалось, что цены на подсолнечное масло в России достигли абсолютного рекорда. А стоимость сахара в четвертом квартале 2020 года выросла на 78%. Кампания правительства по борьбе с ростом цен началась в декабре, после того как на проблему обратил внимание Владимир Путин.

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