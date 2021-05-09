Командир «Русских Витязей» рассказал, как для летчиков прошла авиачасть Парада Победы в Москве

Командир авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи» подполковник Сергей Щеглов рассказал, как прошла для летчиков воздушная часть Парада Победы в Москве. По его словам, они были готовы к полету в сложных погодных условиях, трудностей в техническом плане не возникло.

«Сложностей не было в техническом плане, потому что к этому полету в этих условиях летчики подготовлены. Спасибо природе, что она хотя бы такую погоду приготовила, что позволило выполнить полет», - сказал подполковник Щеглов.

Ранее в Москве стартовала авиационная часть Парада Победы, она является одной из самых зрелищных составляющих события. Над столицей пролетели вертолеты, транспортные, бомбардировочные самолеты, а затем истребители.«Русские Витязи» и «Стрижи» пилотировали самолеты Су-30СМ и МиГ-29, а «Беркуты» - вертолеты Ми-28Н.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что плохие погодные условия могут повлиять на пролет авиации над небом столицы. Однако сегодня перед торжественным маршем командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш заявил, что метеоусловия позволяют провести авиачасть.