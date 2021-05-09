Воздушная часть Парада Победы в Москве состоится

Погодные условия позволяют провести воздушную часть Парада Победы в Москве в соответствии с запланированным временем. Об этом сообщил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш.

«Мы готовимся. Экипажи выполняют взлеты в соответствии с запланированным временем...У нас всепогоданая авиация, мы можем летать в любых метеоусловиях. Главное, чтобы это было зрелищно и красиво. На сегодняшний момент метеусловия позволяют выполнить поставленную задачу», - сказал он «Первому каналу».

Ранее руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что решение о проведении воздушной части Парада 9 мая будут принимать за несколько часов до торжественного шествия, так как погодная ситуация сложная и неоднозначная.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что плохие погодные условия могут повлиять на пролет авиации над небом столицы в День Победы.