Песков заявил, что погода может повлиять на воздушную часть Парада Победы
Пресс-секретарь президента РФ допустил, что воздушную часть Парада Победы в столице могут отменить из-за осадков.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Плохие погодные условия могут повлиять на проведение воздушной части Парада Победы 9 мая в Москве. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Погода может повлиять на воздушную часть парада», - коротко ответил он на соответствующий вопрос журналиста.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе со «Звездой» рассказал, какой будет погода в российской столице в воскресенье, 9 мая. В частности, по словам метеоролога, утром в городе не исключены осадки, а температура будет ниже нормальных значений.