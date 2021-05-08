Песков заявил, что погода может повлиять на воздушную часть Парада Победы

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе со «Звездой» рассказал, какой будет погода в российской столице в воскресенье, 9 мая . В частности, по словам метеоролога, утром в городе не исключены осадки, а температура будет ниже нормальных значений.

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