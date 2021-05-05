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Стала известна доля жены Гейтса при разводе

Анна Назайкина
14:59 05.05.2021
Билл и Мелинда Гейтс 3 мая объявили о разрыве после 27 лет совместной жизни.
Стала известна доля жены Гейтса при разводе
© Фото: Ron Sachs, CNP MediaPunch, Globallookpress
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В день развода с одним из создателей Microsoft Биллом Гейтсом его супруга Мелинда получила ценные бумаги, сумма которых составляет 1,8 млрд долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчеты, направленные Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Кроме того, как сообщается, Мелинде отошли акции Канадской национальной железнодорожной компании суммой в 1,5 млрд долларов, а также ценные бумаги самого крупного автомобильного дилера в Штатах Autonation на 300 млн долларов.

Как сообщалось ранее в СМИ, развод Билла и Мелинды может стать одним из наиболее дорогих в истории, супругам придется разделить состояние в 130,5 млрд долларов.

Пара в понедельник, 3 мая, объявила о разводе после 27 лет совместной жизни. Гейтс является одним из богатейших людей в мире и занимает четвертую строчку в рейтинге Forbes. Тем не менее, Мелинда Гейтс, как сообщали СМИ, не рассчитывает на алименты от своего бывшего супруга.

Напомним, что пара сочеталась узами брака в 1994 году на одном из экзотических островов. Билл и Мелинда Гейтс воспитывают троих детей.

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