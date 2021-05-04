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СМИ: развод Билла Гейтса может стать одним из самых дорогих в истории

Анна Назайкина
17:46 04.05.2021
Ранее пара объявила о разрыве после 27 лет совместной жизни.
СМИ: развод Билла Гейтса может стать одним из самых дорогих в истории
© Фото: BillGates, Facebook
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Развод одного из создателей Microsoft Билла Гейтса и его жены Мелинды может стать одним из наиболее дорогих в истории, супругам придется разделить состояние в 130,5 миллиардов долларов. Об этом сообщает Forbes.

В данный момент остается неизвестным, каким образом будет разделено эта огромная сумма. Однако, как известно, при отсутствии брачного контракта или договоренностей между супругами по законам Вашингтона совместно нажитое состояние должно быть разделено пополам.

Ранее стало известно, что пара объявила о разводе после 27 лет совместной жизни. Гейтс является одним из богатейших людей в мире и занимает четвертую строчку в рейтинге Forbes. Тем не менее, Мелинда Гейтс, как сообщали СМИ, не рассчитывает на алименты от своего бывшего супруга.

Напомним, что пара сочеталась узами брака в 1994 году на одном из экзотических островов. Билл и Мелинда Гейтс воспитывают троих детей.

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