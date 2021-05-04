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Супруга Билла Гейтса отказалась от алиментов

Ян Брацкий
12:12 04.05.2021
Состояние Билла Гейтса, находящегося на четвертой строчке рейтинга Forbes, составляет в 130,5 миллиардов долларов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: melindagates, Facebook
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Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе спустя 27 лет совместной жизни. Заявление об этом пара сделала в Twitter.

«После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть наш брак», - написали они.

Супружеская чета Гейтс управляет одной из крупнейших в мире благотворительных организаций, цель которой - дать всем людям возможность вести здоровый и продуктивный образ жизни.

«Мы продолжаем разделять веру в эту миссию и продолжим нашу совместную работу в фонде, но мы больше не верим, что сможем расти вместе как пара на следующем этапе нашей жизни», - говорится в заявлении.

Соучредитель программного гиганта Microsoft Билл Гейтс, состояние которого оценивается в 130,5 миллиардов долларов, является одним из богатейших людей в мире и занимает четвертую строчку в рейтинге Forbes. Тем не менее, Мелинда Гейтс не рассчитывает на деньги своего бывшего супруга, о чем указала в соответствующем заявлении, сообщает The Washington post.

Пара сочеталась узами брака в 1994 году на одном из экзотических островов. Билл и Мелинда Гейтс воспитывают троих детей.

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