Супруга Билла Гейтса отказалась от алиментов

Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе спустя 27 лет совместной жизни. Заявление об этом пара сделала в Twitter.

«После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть наш брак», - написали они.

Супружеская чета Гейтс управляет одной из крупнейших в мире благотворительных организаций, цель которой - дать всем людям возможность вести здоровый и продуктивный образ жизни.

«Мы продолжаем разделять веру в эту миссию и продолжим нашу совместную работу в фонде, но мы больше не верим, что сможем расти вместе как пара на следующем этапе нашей жизни», - говорится в заявлении.

Соучредитель программного гиганта Microsoft Билл Гейтс, состояние которого оценивается в 130,5 миллиардов долларов, является одним из богатейших людей в мире и занимает четвертую строчку в рейтинге Forbes. Тем не менее, Мелинда Гейтс не рассчитывает на деньги своего бывшего супруга, о чем указала в соответствующем заявлении, сообщает The Washington post.

Пара сочеталась узами брака в 1994 году на одном из экзотических островов. Билл и Мелинда Гейтс воспитывают троих детей.