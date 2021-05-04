Двадцать семь лет брака: Билл Гейтс объявил о разводе с женой

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс сообщил, что разводится со своей женой Мелиндой. Пара была в браке 27 лет.

«Мы много работали над нашими отношениями и вырастили троих прекрасных детей», – говорится в официальном сообщении Билла и Мелинды Гейтс, опубликованном в Twitter.

Также в посте говорится о том, что пара построила фонд, который помогает людям по всему миру вести здоровую, продуктивную жизнь.

Ранее, в рейтинге самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes, Мелинда Гейтс заняла третью строчку.