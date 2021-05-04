В Бундестаге прокомментировали возможную остановку «Северного потока-2» из-за иска экологов

Иск немецких экологов, выступающих против строительства «Северного потока-2», замедлит темпы возведения газопровода. Об этом заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Тем не менее, по его словам, сорвать реализацию объекта экоактивистам вряд ли удастся.

«В конечном итоге строительство трубопровода было полностью одобрено со стороны всех компетентных ведомств и тем самым соответствует законодательству», - сказал он ТАСС.

В понедельник, 3 мая, природоохранная организация NABU подала иск в административный суд Гамбурга. Экологи выступают против выданного в январе 2021 года разрешения на строительство «Северного потока-2». Ранее неоднократно отмечалось, что прокладка труб газопровода не несет угрозы для морской флоры и фауны.

В конце апреля российский вице-премьер Александр Новак заявил, что «Северный поток-2» будет достроен, работы над возведением газопровода продолжаются. По последним данным, трубопровод построен на 95%.