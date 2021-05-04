Названы сроки возобновления строительства «Северного потока-2»

Судебный иск немецких экологов из неправительственной организации NABU имеет приостанавливающее действие для выданного ранее разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода «Северный поток-2». Дальнейшие работы по прокладке труб могут быть возобновлены в конце мая, отметили в пресс-службе агентства.

«Иск направлен против второго измененного разрешения BSH от 14 января 2021 года. Этим разрешением BSH одобрило прокладку трубопровода с помощью стоящего на якоре судна в период с конца сентября по конец мая на участке 16,5 километра в исключительной экономической зоне Германии на Балтийском море. С конца мая будет разрешено продолжить строительство "Северного потока 2" в соответствии с текущим положением с разрешением. В марте 2018 года (оператор) Nord Stream 2 получил постоянное разрешение на прокладку трубопровода с конца мая до конца сентября», - заявили РИА Новости в пресс-службе BSH.

Экологи из NABU обратились в административный суд Гамбурга, до этого с аналогичными требованиями остановить строительство газопровода высказались общественники из Deutsche Umwelthilfe.

Проект магистрального трубопровода предусматривает прокладку двух ниток из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность «Северного потока-2» составит 55 миллиардов кубометров топлива в год. Против прокладки труб выступают Вашингтон и Киев и страны Прибалтики.