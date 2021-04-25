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Новак выразил уверенность в скором завершении строительства «Северного потока-2»

Иван Линдеманн
13:59 25.04.2021
По последним данным, газопровод построен на 95%. Осталось проложить 121 километр от общей протяженности.
Новак выразил уверенность в скором завершении строительства «Северного потока-2»
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress
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«Северный поток-2» будет достроен. Работы над возведением газопровода продолжаются. Об этом сообщил российский вице-премьер Александр Новак.

«Работа продолжается, и мы уверены, что она будет закончена», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Новак говорил, что трубопровод достроят уже в этом году.

«Северный поток-2» будет пролегать по дну Балтийского моря от России до Германии. Его мощность - 55 миллиардов кубометров газа в год. Против строительства объекта выступают США, которые хотят поставлять в страны ЕС свой сжиженный природный газ. Кроме того, среди противников трубопровода - Украина. Первые санкции против «Северного потока-2» и компаний, которые участвуют в его возведении, Вашингтон ввел в конце 2019 года.

По последним данным, газопровод построен на 95%. Осталось проложить 121 километр от общей протяженности двух ниток «Северного потока-2».

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