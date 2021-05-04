Немецкие экологи обратились в суд из-за «Северного потока-2»

Немецкая природоохранная неправительственная организация (NABU) подала иск в административный суд Гамбурга против дальнейшего строительства газопровода «Северный поток-2». До этого в суд обратились немецкие экологи из Deutsche Umwelthilfe.

«NABU сегодня подала иск против выданного Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии разрешения на строительство газопровода "Северный поток-2". Иск касается пока еще не завершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии», - говорится в заявлении на официальном сайте организации.

Проект магистрального трубопровода предусматривает прокладку двух ниток из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность «Северного потока-2» составит 55 миллиардов кубометров топлива в год. Против прокладки труб выступают Вашингтон и Киев. По оценкам экспертов, первый рассчитывает поставлять на рынок ЕС свой сжиженный газ, второй боится потерять статус транзитера.

Несмотря на все санкционные усилия со стороны США работы продолжаются. Ранее бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль обратила внимание на агрессивные шаги Вашингтона и заявила, что действия Белого дома в данном контексте противоречат международному праву.