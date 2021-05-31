В Минздраве рассказали о состоянии пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге девочки

Девочка, пострадавшая при стрельбе в Екатеринбурге, прооперирована в отделении хирургии Областной детской клинической больницы. В настоящее время она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Инцидент произошел в воскресенье, 30 мая, вечером. Мужчина открыл огонь из окна своего дома. В результате пострадала девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. По предварительным данным, пуля попала ребенку в живот.

Квартиру злоумышленника пришлось брать штурмом, в результате которого подозреваемый был задержан и доставлен на допрос. Стрелявшим оказался 49-летний мужчина. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в ГУ МВД по Свердловской области, у мужчины было официальное разрешение на хранение огнестрельного оружия, а стрелял он из карабина «Вепрь».

Следственный комитет возбудил по данным фактам два уголовных дела: о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.