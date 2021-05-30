В Минздраве рассказали о состоянии раненой стрелком в Екатеринбурге девочки
Неизвестный мужчина открыл стрельбу с балкона жилого дома вечером 30 мая.
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Состояние девочки, получившей ранения при стрельбе в Екатеринбурге, оценивается как тяжелое. Об этом сообщает Минздрав Свердловской области.
По предварительным данным, пуля попала ей в живот.
Неизвестный мужчина открыл стрельбу с балкона жилого дома вечером 30 мая. С ним пытались договориться сотрудники Росгвардии, однако мужчина вновь открыл стрельбу.