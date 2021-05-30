В стране и мире В Минздраве рассказали о состоянии раненой стрелком в Екатеринбурге девочки Светлана Головина Неизвестный мужчина открыл стрельбу с балкона жилого дома вечером 30 мая. © Фото: ekb_city Вконтакте Читайте нас на: Состояние девочки, получившей ранения при стрельбе в Екатеринбурге, оценивается как тяжелое. Об этом сообщает Минздрав Свердловской области. По предварительным данным, пуля попала ей в живот. Неизвестный мужчина открыл стрельбу с балкона жилого дома вечером 30 мая. С ним пытались договориться сотрудники Росгвардии, однако мужчина вновь открыл стрельбу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика