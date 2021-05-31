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В полиции рассказали, откуда у стрелка из Екатеринбурга появилось оружие

Ян Брацкий
00:55 31.05.2021
Официальное разрешение на оружие было выдано в 2010 году, после чего мужчина неоднократно продлевал его.
© Видео: Следственный комитет РФ © Фото: ТРК "Звезда"
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У стрелка из Екатеринбурга было официальное разрешение на хранение огнестрельного оружия, а стрелял он из карабина «Вепрь». Об этом журналистам рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.  

«Он стрелял из карабина "Вепрь", который может стрелять очередями. На оружие у мужчины было официальное разрешение с 2010 года, которое он неоднократно продлевал», - сказал Горелых в беседе с РИА Новости.

Инцидент со стрельбой произошел накануне вечером в одном из дворов уральской столицы. Местный житель, как выяснилось, бывший полицейский, открыл огонь по людям из окна своей квартиры. Пострадали маленькая девочка и полицейский.

После штурма квартиры стало ясно, что стрелок находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. В момент захвата он пытался стрелять в полицейских. Ранее стало известно, что мужчина более 10 лет назад был уволен из правоохранительных органов и теперь работал в частном охранном предприятии. В отношении задержанного возбуждено два уголовных дела.

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