«Стрельну, просто так»: едва не ставший заложником мужчина рассказал о стрелке в Екатеринбурге

Перед тем, как открыть стрельбу в жилом районе Екатеринбурга, дебошир попытался захватить заложника. Об этом рассказал молодой человек, который едва не стал жертвой стрелка.

По его словам, мужчина позвал его на разговор, а после стал угрожать оружием.

«Говорит: "Руки за голову, на пол. Сейчас стрельну". Я спросил: "За что?", а он: "Да просто так". Одну пулю навел, стреляет, у меня в ушах звенело. Всего передо мной то ли 10 пуль, то ли 20 пуль пустил», - рассказал мужчина.

В ходе штурма квартиры стрелок был задержан правоохранителями. При задержании он попытался оказать вооруженное сопротивление.