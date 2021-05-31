Новая надежда: как прошли президентские выборы в Сирии

Сирия празднует победу Башара Асада на очередных президентских выборах. Голосование состоялось в среду, явка превзошла все ожидания, и составила почти 80 процентов. На избирательные участки пришли больше 14 миллионов человек. Это при том, что сирийские беженцы по решению Запада были лишены возможности голосовать, а только в Турции таких порядка шести миллионов человек.

При этом Европа и Соединенные Штаты заранее отказались признавать легитимность выборов, выпустив совместное заявление с призывом «не позволить Асаду сохранить власть». Но Сирия это однозначно тот случай, когда людям виднее. Еще во время подсчета голосов жители Дамаска начали выходить на улицы и устраивать массовые гуляния. Люди танцевали и пели национальные песни.

Спустя 10 лет после «арабской весны» и начала вооруженного конфликта - Башар Асад для абсолютного большинства сирийцев олицетворяет надежду на прекращение войны и окончательное уничтожение радикальных исламистских группировок. Собственно это стало и лейтмотивом всей кампании Асада. Даже участок для голосования он выбрал символический. Вместе с супругой он прибыл в город Дума, который во время конфликта в Сирии стал оплотом сопротивления. А после победы - почтил память соотечественников, которые погибли в боях с террористами.

Уговаривать сирийцев прийти на выборы не пришлось. Уже ранним утром на избирательных участках было не протолкнуться. Очереди за получением бюллетеня, очереди чтобы опустить его в урну.

«Этот день для нас и всего сирийского народа, когда мы можем говорить свое слово, когда мы можем участвовать и выбирать, кого мы хотим и видеть на посту президента того, кого мы хотим», - объяснил глава профсоюза врачей Латакии Мунзер Багдад.

У каждого из этих сирийцев своя судьба, свои интересы и политические пристрастия. И одна общая трагедия на всех. В Сирии нет людей, которых не коснулась бы война. Практически в каждой семье есть погибшие от рук террористов или искалеченные в плену. Именно поэтому в день голосования, мотивация тоже одна на всех.

«У меня сын погиб на этой войне. Эти 10 лет в каждый дом принесли беду. Конечно, мы голосуем за то, чтобы этот кошмар остался в прошлом. Несмотря на потрясения, которые пережили, верим, что в Сирии отныне будет мир», - уверена местная жительница Атда Хаттун.

Президентские выборы в Сирии проходят по действующему в стране законодательству, которое предписывает раз в семь лет переизбирать главу государства. Главой Сирийской арабской республики, согласно конституции, может стать гражданин Сирии, мусульманин, от 40 лет, проживающий в стране не меньше 10 лет.

Кроме того, он должен иметь полное избирательное право и не состоять в браке с иностранцами. Ко дню голосования из 51 претендента дошли трое: действующий президент Башар Асад, возглавляющий страну с 2000-го года. Его программа ясна и понятна. Экс-министр и экс-депутат Абдаллах Салюм Адаллах, который настаивает на скорейшем выдворении из страны всех, кого правительство сюда не приглашало, имея ввиду американских военных и протурецкие группировки. Третий кандидат от оппозиции, это Махмуд Ахмед Мараи, относительная известность к которому пришла после его участия в переговорах в Женеве в 2017-ом году. Условия агитации для всех троих были равными, но оппозиционер, ограничился лишь Дамаском и его окрестностями.

Несмотря на то, что большая часть страны уже освобождена, передвижения простых граждан внутри САР до сих пор проблематичны. До конца еще не восстановлены автобусные перевозки. Железная дорога, в большинстве своем, разрушена. Чтобы каждый житель страны смог принять участие в голосовании, власти объявили всю Сирию одним, единым избирательным округом. Так что любой человек, в любой провинции, в любом городе, мог прийти на любой избирательный участок, и проголосовать просто показав паспорт.

Башар Асад приехал в Думу. Окраина Дамаска, район Восточной Гуты. Именно здесь вспыхнули первые антиправительственные протесты. Отсюда террористы обстреливали центр города. Здесь они создали неприступный укрепрайон и здесь же они творили самые страшные свои преступления. Людские казни прямо на улицах. Асад приехал с супругой.

«Наше присутствие здесь говорит о том, что в Сирии нет противостояния между тем или иным регионом, той или иной религиозной общиной», - заявил собравшимся Асад.

Власти арабской республики еще задолго до дня голосования заявляли, что готовы принять наблюдателей из любой страны мира. Наблюдателей прислали Иран, Ирак, Венесуэла, Белоруссия и Китай. Россия также направила в Дамаск представительную делегацию депутатов и сенаторов. Наблюдатели из России уже заявили, что выборы прошли в полном соответствии со всеми международными нормами. В Европе, под американским руководством, еще до начала президентских выборов в Сирии заявили, что не признают их. Заявление глав МИД сразу нескольких государств тому подтверждение.

«Мы, министры иностранных дел Франции, Германии, Италии, Великобритании и США, хотим четко заявить, что президентские выборы в Сирии, которые пройдут 26 мая, не являются ни свободными, ни справедливыми», - говорится в коммюнике.

В схожей тональности прозвучало заявление постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд.

«Я призываю международное сообщество не обманываться предстоящими президентскими выборами в Сирии. Они не будут ни честными, ни свободными. Они не легитимизируют режим Асада, они не соответствуют требованиям резолюции 2254, в том числе относительно проведения под эгидой ООН и в соответствии с новой конституцией», - заявила представительница США.

Еще в разгар войны в Вашингтоне предполагали, что Башар Асад, боясь повторить судьбу Муаммара Каддафи, прибежит в Вашингтон с повинной головой. И вот тогда произойдет желанная смена власти, установление марионеточного правительства, захват сирийской нефти и контроль над Средиземным морем. Но Асад поступил иначе - выдернул нижнюю карту из выстроенной американцами конструкции - он обратился к России. То есть вся многоходовка, которую США и европейские сотоварищи разыгрывали в Сирии, обернулась полным провалом, а еще выброшенными на ветер миллиардами долларов. Поэтому западная риторика вполне понятна.

«Режим, как они его называют, режим Башара Асада, Запад не устраивает, почему? Потому что проводит независимую политику, не слушает указания Запада. И поэтому не устраивает, поэтому плохой, кровавый, не демократичный и так далее. Вот от этого и получается так. Чтобы не было, какие бы преобразования не проводились, все равно будет плохо, не будет подходить», - объяснил политолог Александр Вавилов.

Заявляя о недемократичности и не легитимности президентских выборов в Сирии, например, Германия и еще ряд европейских стран вместе с США закрыли сирийские посольства, чтобы беженцы и проживающие вдали от родины сирийцы не смогли проголосовать. Свой отказ коллективный Запад, во главе с США, объясняет тем, что на территории самой Сирии не все граждане имеют возможность проголосовать, имея ввиду территории не подконтрольные правительству страны.

«Страны Запада лукавят, а то и лицемерят, потому что как можно проводить выборы на востоке страны, если там сидят американские военные, притом находятся там совершенно незаконно, без всяких международных резолюций, без договоренностей с правительством Сирии. А на севере в провинции Идлиб, остается анклав, где присутствуют террористы, где сильно влияние Турции, что вызывает тоже много вопросов», - задается вопросом востоковед и политолог Елена Супонина.

Безоговорочная победа действующего президента, похоже, для Запада стала мощной пощечиной. Для жителей страны, какие бы ходы и провокации не готовил Вашингтон, Асад остается победителем. Именно он, в самые сложные дни войны не бежал из страны и смог принять единственно верное решение, попросить помощи у России. И именно он, для граждан Сирии, тот самый лидер, который остановил кровавую мясорубку международного терроризма. А еще, показал Западу, что сирийцы могут, хотят и будут проводить свою собственную политику.

«То, что вы сделали, стало беспрецедентным вызовом врагам родины с их различными национальностями, лояльностью и зависимостью. Результаты выборов стали "ударом" по "тщеславию и ложной гордости" оппонентов, а также "пощечиной их клиентам и коллегам". Сирийцы, вне всякого сомнения, подтвердили, что правила устанавливаются и определяются здесь, нашими собственными руками», - сказал в своей речи президент Башар Асад.

На этих выборах за Асада проголосовали 13,5 миллионов сирийцев, 95 процентов голосов. Его оппоненты кандидат от внутренней оппозиции Махмуд Мараи и бывший депутат от Социалистической партии Абдаллах Салюм Адаллах - получили 3,3 и 1,5 процента соответственно. Башар Асад, который правит страной с 2000-го года, остается еще на один срок. И это достаточно символичная победа, ведь поскольку в этом году ровно 50 лет с момента прихода к власти его отца Хафеза Асада. В поздравительной открытке Башару Асаду, по случаю победы в президентских выборах, Владимир Путин подчеркнул, что Россия и дальше будет поддерживать сирийцев в их борьбе с терроризмом и экстремизмом.

«Результаты голосования в полной мере подтвердили Ваш высокий политический авторитет, доверие сограждан к проводимому под Вашим руководством курсу на скорейшую стабилизацию ситуации в Сирии и укрепление ее государственных институтов», - отметил в своей телеграмме Путин.

Десятки тысяч сирийцев вышли на улицы городов еще за несколько часов до официального объявления итогов выборов. Государственные флаги, портреты президента и настоящая вера в будущее страны. Без войны и иностранных кураторов.