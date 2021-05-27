Башар Асад выиграл президентские выборы в Сирии с огромным перевесом

Действующий глава Сирийской Арабской Республики Башар Асад был переизбран на пост президента страны в результате прошедшего голосования. За Асада проголосовали 95,1% избирателей.

Итоги выборов объявил председатель Народного Совета Сирии Хаммуда Сабаг на пресс-конференции в Дамаске, транслировавшейся каналом «Аль-Ихбария». По его словам, в голосовании поучаствовали 14 миллионов человек. Явка составила 78% граждан, что, как указал председатель сирийского парламента, показало сознательность населения, превосходящую все ожидания.

Ранее сообщалось, что в стране для голосования было открыто более 12 тысяч избирательных участков. Помимо Асада в выборах принимали участие еще два кандидата в президенты.