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В Сирии открылись избирательные участки для проведения выборов президента

Виталий Акиньшин
Кира Карон
16:35 26.05.2021
В выборах принимает участие действующий президент Башар Асад.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
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В Сирии начались выборы президента, по всей стране открылось более 12 тысяч избирательных участков. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Виталий Акиньшин.

«Избирательные участки по выборам президента Сирийской арабской республики открылись ровно в семь часов утра по местному времени. В большинстве своем, голосование проходит в государственных учреждениях, местных администрациях, школах и больницах. В общей сложности, по данным МВД Сирии, в выборах ожидается участие свыше 18 миллионов человек», - говорит корреспондент.

В выборах принимают участие действующий президент Башар Асад, представитель оппозиции Махмуд Ахмед Мураи и бывший депутат от социалистов Абдалла Салюм Абдалла.

Сейчас ситуация в Сирии такая, что выборы проходят хоть и на большей части страны, но все же только на подконтрольной правительственным силам. Голосование не проводится на севере страны в провинции Идлиб, занятой террористами, и на территориях северо-востока и юга Сирии, оккупированных американскими военными.

Еще одна особенность этих выборов, это то, что вся страна объединена в один избирательный округ, а это значит, что любой гражданин страны может проголосовать на любом избирательном участке.

Кстати, на всех избирательных участках, а их больше 12 тысяч, еще до открытия местные власти провели все необходимые санитарно-профилактические мероприятия.

Сейчас правоохранительные органы переведены на усиленный вариант несения службы. Все избирательные участки взяты под охрану. Голосование по выборам президента Сирийской Арабской Республики закончится в 19.00, после чего  будут считать голоса.

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