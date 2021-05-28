Асад после переизбрания возвестил о начале нового этапа в истории Сирии

Переизбранный на пост президента страны сирийский лидер Башар Асад выразил свою благодарность гражданам и указал, что начинается новый этап в истории государства. С этого момента Асад, являющийся главой САР с 2000 года, будет занимать должность еще семь лет.

«Спасибо всем сирийцам за их высокие чувства патриотизма и заметное участие в этом народном волеизъявлении», - высказался Асад.

Он призвал начиная с завтрашнего дня открыть для страны работу, призванную укрепить надежду на создание такой Сирии, какой она должна быть. Кроме того, президент пожелал здоровья раненным гражданам и почтил память тех, кто погиб за свое государство.

Ранее сообщалось, что явка на выборах главы САР составила 78% избирателей. Из них за Башара Асада отдали свой голос 95,1% участников.