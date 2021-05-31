Эффект «Спутника»: почему в Сан-Марино перестали фиксировать новые случаи коронавируса

Государство Сан-Марино, расположенное в центре Италии, стало первой страной Европы, в которой удалось победить коронавирусную инфекцию. С середины мая там не фиксируют ни одного нового случая COVID-19.

Причина тому - поголовная вакцинация российским «Спутником V». Еще в феврале, когда стало понятно, что Евросоюз будет всеми силами тормозить регистрацию российского препарата, власти Сан-Марино напрямую обратились к Москве и заключили договор о поставках вакцины. И всего за два с половиной месяца - вирус, поработивший весь мир, в отдельно взятом государстве был уничтожен.

Теперь, когда все население Сан-Марино привито - туда на вакцинацию устремились туристы со всего мира. Едут из Франции, Ирландии, Китая, Арабских Эмиратов из Латвии и Украины. Еще месяц назад Марион Вальч из Вены пыталась привиться в своей стране, не получилось - в Австрии доз не хватает, поэтому она здесь. Пустую ампулу «Спутника», как сувенир, забирает с собой на память.

«Во всем Евросоюзе сейчас проблема с вакцинами, время от времени мы получаем препарат, но привиться все равно сложно, особенно молодым - людям моего возраста», - сказала Марион Вальч.

Эвре Леви приехал за прививкой из Франции на машине - из Гренобля до Сан-Марино всего 700 километров. Сначала он прочитал об эффективности «Спутника» в научных журналах, потом привилась его русская жена, после этого сомнений не осталось.

«Моя жена из России и я знаю "Спутник V", знаю, что он один из лучших препаратов, а все остальное - политика. Поэтому в Европе его не хотят распространять, но для меня это не важно, я все равно решил привиться», - признался Эвре Леви.

Сан-Марино - одно из самых маленьких государств на земле посреди Италии, многие даже на карте его не сразу находят, а сейчас о нем знает чуть ли не весь мир. Все потому, что здесь победили коронавирус, а помог в этом «Спутник V», и сегодня здесь ноль случаев заражения. Эта цифра не меняется последние две недели.

Сами жители под защитой коллективного иммунитета - 90 процентов населения привито, а ведь еще четыре месяца назад здесь не было ни одной ампулы. Республика задыхалась, около 100 смертей и пять тысяч заболевших - для маленькой страны, где живет всего 33 тысячи человек, страшные цифры. Все крошечное государство видно с высоты, как на ладони, а вокруг со всех сторон - Италия.

Брюссельские квоты сюда не доходили, про них будто забыли, ситуация становилась все хуже и тогда на помощь пришла Россия. Сан-Марино - независимое государство, в Евросоюз не входит, поэтому здесь не стали ждать одобрения Европейского агентства лекарственных средств. Начали переговоры с Российским Фондом Прямых Инвестиций, в считанные дни наладили поставки и республика, наконец, задышала.

«Мы самые последние начали вакцинацию в Европе, все вокруг в январе, а мы в марте, в это время у нас был страшнейший пик заражения и только Россия помогла нам с вакциной, поэтому, когда получили "Спутник", наш народ быстро побежал прививаться», - отметил министр здравоохранения Сан-Марино Роберто Чаватта.

Позже всех начали прививаться и раньше всех закончили. Символ победы над коронавирусом - красная зона в госпитале, которая теперь под замком. Главный врач Энрико Росси специально открывает отделение и показывает палаты, где лежали тяжелые пациенты, которые не могли сделать вздох без кислородной маски.

«У нас была проблема с местами, все было заполнено, все на нервах, врачи здесь жили сутками, боролись за жизнь каждого. Тут были и молодые и старики - все в тяжелом состоянии, страшное было время», - вспомнил врач госпиталя Сан-Марино Энрико Росси.

Здесь еще слишком хорошо помнят, как это было, именно поэтому хотят помочь другим странам, ведь когда-то им самим никто не пришел на помощь, кроме России. Свои уже привиты, а 10 тысяч доз еще осталось, ими и готовы поделиться. Для того, чтобы получить «Спутник V» однодневного тура в республику будет недостаточно, иностранцам нужно приехать как минимум на три дня для первого укола и столько же времени понадобится на второй, но перед этим, конечно, лучше забронировать отель.

«У нас очень много бронирований со всего мира, постоянно звонят, спрашивают, что, где, когда? Июнь вообще ужасно загруженный месяц, на все дни уже есть бронь, в нашем отеле мест нет», - разводит руками отельер Даниэл.

Отели принимают заявки 24 часа в сутки, после года тишины теперь здесь раздаются десятки звонков. Пандемия подкосила экономику республики. Туризм приносит треть доходов, путешествие за вакциной поможет восстановиться. Министр туризма Федерико Педини Амати смотрит отчет, сколько уже забронировано отелей. В прошлом году он сам переболел ковидом - вместе с полуторагодовалой дочкой. За его окном панорама на всю республику, где в каждом доме была своя драма. Теперь, когда COVID-19 побежден, он снова приглашает всех в Сан-Марино.

«Когда вы приезжаете за вакциной, обязательно нужно привиться именно в первый день, второй и третий день мы наблюдаем за состоянием. Все стоит 50 евро плюс гостиница. Мы получаем много вопросов и от граждан Италии, но им нельзя вакцинироваться "Спутником", потому что он еще не прошел регистрацию», - рассказал министр туризма Сан-Марино Федерико Педини Амати.

Европа всячески затягивает процесс разрешения, Европейское агентство лекарственных средств приступило к проверке «Спутника» еще четвертого марта, но результатов нет до сих пор. Поэтому по договоренности с итальянскими властями решили - прививать соседей здесь пока не будут. От Сан-Марино до столицы Италии всего четыре часа на машине. Водитель-итальянец, рассказывает, что он все еще не привит. В центре города у Фонтана Треви, где обычно не протолкнуться и выстраивается очередь, чтобы подбросить монетку, теперь полупустая площадь.

«Мы устали от коронавируса, устали от дистанций, носить маски, все лицо чешется, хочется привиться и про все забыть, но для этого надо вакцинироваться, а для молодых прививок пока нет», - сожалеет студентка по имени Франческа.

Приоритет здесь пока для тех, кто старше 50-ти лет, и то привиты еще не все. В отличие от Сан-Марино в Риме каждый день выявляют по 300 новых случаев заболевших, по всей Италии - около четырех тысяч зараженных в сутки. Конечно, здесь знают про своих соседей, с которыми их разделяют всего несколько сотен километров. Совсем рядом - есть жизнь без ковида, республика, которая, кажется, дышит другим воздухом. Да просто дышит и больше не боится.

Получается, что посреди Италии, да и всей Европы, пока единственный островок стабильности - это Сан-Марино. Им повезло, здесь другие законы, другая жизнь, без ограничений, комендантский час отменен. Все магазины открыты, синьора Болони упаковывает сувениры для привитых туристов, а Стефано Раджи готовится встречать гостей в своем ресторане. Обычная жизнь, о возвращении которой так мечтали и вот - сбылось.