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Вакцинный туризм: в Сан-Марино начали прививать иностранцев «Спутником V»

Светлана Головина
18:57 26.05.2021
Об эффективности российской вакцины на территории республики говорят почти полностью снятые COVID-ограничения.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сан-Марино стало первым из европейских государств, в котором запустили программу вакцинного туризма. Сделать это удалось после того, как на территории республики удалось привить подавляющую часть взрослого населения и снять ограничительные меры.

Еще месяц назад Сан-Марино задыхалось - за год пандемии 500 смертей и 5 000 заболевших. Для крошечного государства, где живет всего 33 тысячи человек - это страшные цифры. Обещанные соседней Италией поставки вакцины постоянно срывались, из-за чего Сан-Марино оказалось единственными в Европе, кто долго не мог получить ни одной ампулы.

В конце февраля начались переговоры с Российским фондом прямых инвестиций. Поскольку республика не входит в состав ЕС, это позволило ей зарегистрировать «Спутник V».

Власти закупили препарат не дожидаясь одобрения Евросоюза. Именно по этой причине, по договоренности с Римом, прививать итальянских граждан здесь пока не будут.  

В Сан-Марино об эффективности вакцины говорят почти полностью снятые COVID-ограничения, в частности, отменен комендантский час.

Эвре Леви приехал за прививкой из Франции. В его стране вакцинный приоритет у тех, кто старше 50, потому сел в машину, из Гренобля до Сан-Марино 700 км и вот он здесь.

«В Европе не хотят распространять "Спутник V" - это политическое решение. Для меня это не важно, я решил приехать и сделать прививку», - сказал Леви.

Марион из Вены забирает пустую ампулу препарата домой  на память. Она ждала возможности привиться именно нашей вакциной.

«У России богатый научный опыт, в том числе, в медицине. Я полностью доверяю российской вакцине», - сказала она.

Подробнее смотрите в сюжете Дианы Сирази.

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