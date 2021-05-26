«Полностью доверяю российской вакцине»: иностранные туристы рассказали о вакцинации «Спутником V» в Сан-Марино

Сан-Марино - одно из первых государств Европы, кому удалось победить пандемию коронавируса - предлагает иностранным туристам вакцинироваться от COVID-19 российской вакциной «Спутник V».

Уже 90% местного населения прошли вакцинацию. Теперь же среди желающих и жители других стран. Как рассказала находящаяся на месте корреспондент «Звезды» Диана Сирази, на улицах у госпиталя собираются большие очереди - все приехали за российской вакциной.

Херви Леви приехал за прививкой из Франции - там вакцинный приоритет у тех, кто старше 50. Поэтому мужчина сел в машину и проехал расстояние в 700 километров из Гренобля до Сан-Марино.

«В Европе не хотят распространять "Спутник V". Это политическое решение. Для меня это неважно, я решил приехать и сделать прививку», - рассказал Леви.

Марион Вальч из Австрии ждала возможности привиться именно нашей вакциной. На память о вакцинации она забирает с собой домой пустую ампулу «Спутник V».

«У России богатый научный опыт, в том числе в медицине. Я полностью доверяю российской вакцине», - поделилась женщина.

Еще месяц назад эпидемиологическая обстановка в республике была на грани - за год пандемии более тысяч заболевших, почти 100 смертей. Для крошечного государства, где живет всего 33 тысячи человек, это пугающие цифры.

Обещанные соседней Италией поставки вакцины постоянно срывались, Сан-Марино в Европе оказались единственными, кто не мог получить ни одной ампулы. Но уже с конца февраля ситуация изменилась в лучшую сторону - начались переговоры с Российским фондом прямых инвестиций, и республика получила помощь.

«Мы самые последние начали вакцинацию в Европе. Если другие - в январе, то мы - почти в марте. Мы долго ждали, и в это время у нас был ужасный пик заболеваемости, и только Россия помогла нам с вакциной, поэтому все стали быстро прививаться», - рассказал министр здравоохранения Сан-Марино Роберто Чаватта.

Министр туризма Сан-Марино Федерико Педини Амати рассказал, что для того, чтобы приехать на вакцинацию, необходимо поселиться в одной из гостиниц на трое суток. В первый день проходит вакцинация, во второй и третий - наблюдение.

В Сан-Марино об эффективности вакцины говорят почти полностью снятые коронавирусные ограничения - комендантский час отменен, кафе и бары открыты. Практически все рестораны в республике работают до 00.00. Люди расслаблены и празднуют большую победу маленького государства над пандемией COVID-19.

Серию эксклюзивных репортажей Дианы Сирази из Сан-Марино можно будет увидеть в течение нескольких выпусков новостей и на сайте телеканала «Звезда».