Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Полностью доверяю российской вакцине»: иностранные туристы рассказали о вакцинации «Спутником V» в Сан-Марино

Алена Миронова
Диана Сирази
13:34 26.05.2021
Зарубежные туристы выстраиваются в большие очереди у госпиталя в Сан-Марино, чтобы получить российскую вакцину от COVID-19.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Сан-Марино - одно из первых государств Европы, кому удалось победить пандемию коронавируса - предлагает иностранным туристам вакцинироваться от COVID-19 российской вакциной «Спутник V».

Уже 90% местного населения прошли вакцинацию. Теперь же среди желающих и жители других стран. Как рассказала находящаяся на месте корреспондент «Звезды» Диана Сирази, на улицах у госпиталя собираются большие очереди - все приехали за российской вакциной. 

Херви Леви приехал за прививкой из Франции - там вакцинный приоритет у тех, кто старше 50. Поэтому мужчина сел в машину и проехал расстояние в 700 километров из Гренобля до Сан-Марино. 

«В Европе не хотят распространять "Спутник V". Это политическое решение. Для меня это неважно, я решил приехать и сделать прививку», - рассказал Леви.

Марион Вальч из Австрии ждала возможности привиться именно нашей вакциной. На память о вакцинации она забирает с собой домой пустую ампулу «Спутник V».

«У России богатый научный опыт, в том числе в медицине. Я полностью доверяю российской вакцине», - поделилась женщина.

Еще месяц назад эпидемиологическая обстановка в республике была на грани - за год пандемии более тысяч заболевших, почти 100 смертей. Для крошечного государства, где живет всего 33 тысячи человек, это пугающие цифры.

Обещанные соседней Италией поставки вакцины постоянно срывались, Сан-Марино в Европе оказались единственными, кто не мог получить ни одной ампулы. Но уже с конца февраля ситуация изменилась в лучшую сторону - начались переговоры с Российским фондом прямых инвестиций, и республика получила помощь.

«Мы самые последние начали вакцинацию в Европе. Если другие - в январе, то мы - почти в марте. Мы долго ждали, и в это время у нас был ужасный пик заболеваемости, и только Россия помогла нам с вакциной, поэтому все стали быстро прививаться», - рассказал министр здравоохранения Сан-Марино Роберто Чаватта.

Министр туризма Сан-Марино Федерико Педини Амати рассказал, что для того, чтобы приехать на вакцинацию, необходимо поселиться в одной из гостиниц на трое суток. В первый день проходит вакцинация, во второй и третий - наблюдение. 

В Сан-Марино об эффективности вакцины говорят почти полностью снятые коронавирусные ограничения - комендантский час отменен, кафе и бары открыты. Практически все рестораны в республике работают до 00.00. Люди расслаблены и празднуют большую победу маленького государства над пандемией COVID-19.

Серию эксклюзивных репортажей Дианы Сирази из Сан-Марино можно будет увидеть в течение нескольких выпусков новостей и на сайте телеканала «Звезда».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:59 В стране и мире
Путин подписал закон о поддержке семей с детьми
13:09 В стране и мире
Путин не станет первым поднимать вопрос санкций на встрече с Байденом
12:16 Армия
Видео
Саперы от Ирана до Швейцарии: в Подмосковье открылась Международная конференция по разминированию
12:41 Армия
Путин ратифицировал договор о военном сотрудничестве с Казахстаном
11:21 В стране и мире
Хинштейн: более 70% мошеннических действий происходят из Интернета
Популярное
Видео
В мечтах о космосе: за что Гагарин благодарил конструктора КБ Королева Клавдию Соловьеву
Видео
Впервые за 12 лет: россияне увидят редкое астрономическое явление
Контейнерный перевозчик Maersk запустил суда через Россию в обход Суэцкого канала
Видео
Мать школьницы из Краснодара рассказала, что дочери помогло уйти от преследователя
Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня
Видео
«Пошли на хитрость»: в МИД РФ зафиксировали нарушение СНВ-3 со стороны США
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.