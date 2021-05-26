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В Сан-Марино удалось победить COVID-19 благодаря российской вакцине «Спутник V»

Валентина Пескова
Диана Сирази
09:25 26.05.2021
В маленькое государство, где привиты уже почти 90% населения, за российской вакциной начали приезжать туристы из разных континентов - Австралии, Бразилии и Швейцарии.
В Сан-Марино удалось победить COVID-19 благодаря российской вакцине «Спутник V»
© Фото: ТРК "Звезда"
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Одной из первых стран Европы, кому удалось победить пандемию коронавируса, стало государство Сан-Марино. Там привиты уже 90% населения, и большинство из них для этого выбрали российскую вакцину «Спутник V». Теперь в очередь за ней выстраиваются жители других стран - в крошечное государство, со всех сторон окруженное границами Италии, уже едут туристы из Австралии, Бразилии и Швейцарии.

Как рассказала находящаяся на месте корреспондент «Звезды» Диана Сирази, обещанные Италией поставки вакцины все время срывались и Сан-Марино оказалось единственным государством, которое не могло получить ни одной ампулы. Однако с конца февраля - ситуация кардинально изменилось. После проведенных переговоров с Российским фондом прямых инвестиций, республика начала получать помощь.

«Мы самые последние начали вакцинацию в Европе. Если другие - в январе, то мы - почти в марте. Мы долго ждали, и в это время у нас был ужасный пик заболеваемости, и только Россия помогла нам с вакциной, поэтому все стали быстро прививаться», - рассказал министр здравоохранения Сан-Марино Роберто Чаватта.

Почти закончив вакцинацию, в Сан-Марино готовы поделиться оставшимися у них вакцинами с соседями - а это около 10 тысяч доз. Для того, чтобы сделать прививку «Спутником V», иностранцам нужно поселиться в одном из отелей страны как минимум на три дня для первого укола, и затем на столько же - для второго.

По словам министра туризма страны Федерико Педини Амати, программа вакцинации поможет привлечь путешественников в Сан-Марино, поскольку там для них найдется еще много чего интересного.

Серию эксклюзивных репортажей Дианы Сирази из Сан-Марино можно будет увидеть в течение нескольких выпусков новостей и на сайте телеканала «Звезда».

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