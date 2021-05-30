В МИД Белоруссии высказались о дальнейшей судьбе задержанной Софьи Сапеги

Задержанная в Минске россиянка Софья Сапега может быть помилована или передана для отбывания наказания в Россию. О подобных вариантах дальнейшего развития событий рассказал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Кремль внимательно отслеживает ситуацию с расследованием дела, в котором оказалась замешана Сапега. Накануне этот вопрос обсуждали президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко.

«Этим вопросом должны заниматься соответствующие правоохранительные органы. Решение должен принять суд. Скорее всего, суд состоится в Беларуси, с учетом того, что вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц стекалась в наши структуры», - сказал Макей в интервью газете «Коммерсант».

По словам главы белорусской дипломатии, все будет зависеть от того, на сколько затянется рассмотрение дела и какая доказательная база будет собрана следователями.

«Как будет развиваться ситуация дальше я не могу предсказать, потому что существуют разные варианты. Решением главы государства могут быть приняты решения и о помиловании, и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию. Надо подождать», - добавил министр.

Софья Сапега была задержана вместе с Романом Протасевичем 23 мая в аэропорту Минска, где экстренно приземлился самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс.