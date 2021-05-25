СМИ: содержание под стражей россиянки Сапеги продлено в Белоруссии на два месяца

Содержание под стражей россиянки Софии Сапеги, задержанной после вынужденной посадки самолета Ryanair, продлено в Белоруссии на два месяца. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отца девушки.

«Она переведена в СИЗО КГБ», - уточнил он.

Незадолго до этого официальный представитель МИД России Мария Захаровая сообщила, что в ближайшее время Москва ожидает получить разрешение на консульский доступ к Сапеге.