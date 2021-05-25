СМИ: содержание под стражей россиянки Сапеги продлено в Белоруссии на два месяца
Задержанная в ходе вынужденной посадки девушка Протасевича останется под стражей еще на два месяца.
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Содержание под стражей россиянки Софии Сапеги, задержанной после вынужденной посадки самолета Ryanair, продлено в Белоруссии на два месяца. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отца девушки.
«Она переведена в СИЗО КГБ», - уточнил он.
Незадолго до этого официальный представитель МИД России Мария Захаровая сообщила, что в ближайшее время Москва ожидает получить разрешение на консульский доступ к Сапеге.