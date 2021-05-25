Сапега призналась в работе в Telegram-канале с данными белорусских силовиков

Задержанная в Белоруссии София Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала с данными сотрудников министерства внутренних дел.

На опубликованном видео на канале «Желтые сливы» девушка назвала свои личные данные, подтвердила, что является гражданкой России и проживает в Вильнюсе. Также она подтвердила, что летела одним рейсом с Романом Протасевичем, вместе с которым была задержана в Минске при вынужденной посадке.

«Являюсь редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", которая публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел», - сказала Сапега.

Ранее сообщалось, что содержание под стражей Сапеги продлено на два месяца и она переведена в СИЗО КГБ.