Путин поручил МИД РФ отслеживать судьбу задержанной в Белоруссии россиянки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что МИД поручено Владимиром Путиным отслеживать судьбу задержанной в Белоруссии российской гражданки Софьи Сапеги.

Песков добавил, что Владимир Путин в беседе с белорусским коллегой Александром Лукашенко поднял тему задержания гражданки России.

Также, по словам Пескова, подтвердилась информация о наличии у Сапеги вида на жительство в Белоруссии.

Протасевич и Сапега были задержаны в ходе вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске. Накануне девушка призналась, что является редактором Telegram-канала с данными сотрудников министерства внутренних дел.