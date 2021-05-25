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Ядерное оружие, могучий «Прометей», новая программа вооружений: о чем говорил Путин на совещании в Сочи

Андрей Аркадьев
Константин Коковешников
17:58 25.05.2021
Первое из серии военных совещаний с руководством Министерства обороны и представителями предприятий ОПК Владимир Путин начинает с подведения итогов за год.
Ядерное оружие, могучий «Прометей», новая программа вооружений: о чем говорил Путин на совещании в Сочи
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Стратегические командно-штабные учения «Кавказ» и целый комплекс плановых проверок, которые прошли во всех военных округах и на Северном флоте, подтвердили высокую боеготовность наших частей и подразделений.

«Особенно отмечу, что в прошлом году, несмотря на объективные проблемы, вызванные эпидемией коронавируса, все плановые мероприятия в армии и на флоте, включая боевую учебу, были выполнены в полном объеме», - сказал президент.

Развитию Вооруженных сил руководство страны уделяет постоянное внимание - подчеркивает президент. Современные реалии и потенциальные вызовы и угрозы заставили обновить и серьезно скорректировать стратегию обороны страны, в первую очередь, в области вооружения.

«В армию и на флот с высокой динамикой поступают новейшие образцы оружия и военной техники. Так, серьезно укрепился потенциал ядерной "триады". Расширены боевые возможности Военно-морского флота, в том числе за счет кораблей с крылатыми ракетами "Калибр". На заключительной стадии госиспытаний находится корабельная гиперзвуковая ракетная система "Циркон"», - заявил президент.

Он также рассказал о перевооружении зенитных полков на системы С-400 «Триумф» и успешном завершении испытаний ЗРК С-500 «Прометей». Последнюю поставят в войска.

Новейшее вооружение и технику ведут на всем протяжении их жизненного цикла. По словам Владимира Путина, Министерство обороны наладило эффективное сотрудничество с предприятиями ОПК. Обеспечить их заказами, сохранить производственную базу и уникальные квалифицированные кадры ведущим заводам и конструкторским бюро в период пандемии помогла государственная поддержка. Путин также отметил, что риски у границ нашей страны требуют высокой боеготовности, поэтому структура и состав российской армии и флота будут и дальше совершенствоваться.

Владимир Путин формулирует ключевые задачи, которые стоят сегодня перед участниками совещания. Необходимо сохранять баланс в развитии всех видов и родов войск и заниматься этим системно. Отвечать вызовам времени и в прямом смысле брать на вооружение ведущий мировой опыт. И как и прежде особое внимание уделять совершенствованию ядерного сдерживания как ключевому фактору обеспечения стабильности и безопасности России.

«Наши Вооруженные силы первыми в мире получили, как вы знаете (теперь это уже все знают), гиперзвуковое оружие, в том числе уникальный ракетный комплекс межконтинентальной дальности "Авангард" с планирующим крылатым блоком. Кроме того, в рамках несения боевого дежурства, воздушного патрулирования уже более 160 полетов выполнено авиационным ракетным комплексом "Кинжал"», - сказал президент.

Также Владимир Путин поручил проанализировать и выбрать наиболее перспективные образцы, которые должны лечь в основу госпрограммы вооружения, рассчитанную до 2034 года.

Открытым для прессы было лишь вступительное слово президента. Остальное совещание проходило за закрытыми дверями. И это понятно учитывая специфику такого рода встреч. Они будут продолжаться всю эту неделю.

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