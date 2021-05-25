Армия Путин отметил эффективность взаимодействия ОПК и Минобороны Тимур Шерзад Президент подчеркнул: во время пандемии предприятиям ОПК была оказана существенная поддержка, позволившая сохранить производственную базу, заказы и уникальные кадры. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ОАК Читайте нас на: Владимир Путин отметил эффективность взаимодействия ОПК и Минобороны. «Предприятия оборонно-промышленного комплекса и Минобороны наладили эффективное взаимодействие по поставкам и обслуживанию вооружений и техники на протяжении всего их жизненного цикла», - сказал Путин на совещании по оборонной тематике. Президент подчеркнул: во время пандемии предприятиям ОПК была оказана существенная поддержка, позволившая сохранить производственную базу, заказы и уникальные кадры. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика