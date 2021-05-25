Путин отметил эффективность взаимодействия ОПК и Минобороны
Президент подчеркнул: во время пандемии предприятиям ОПК была оказана существенная поддержка, позволившая сохранить производственную базу, заказы и уникальные кадры.
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Владимир Путин отметил эффективность взаимодействия ОПК и Минобороны.
«Предприятия оборонно-промышленного комплекса и Минобороны наладили эффективное взаимодействие по поставкам и обслуживанию вооружений и техники на протяжении всего их жизненного цикла», - сказал Путин на совещании по оборонной тематике.
Президент подчеркнул: во время пандемии предприятиям ОПК была оказана существенная поддержка, позволившая сохранить производственную базу, заказы и уникальные кадры.