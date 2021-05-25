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Путин заявил, что испытания ЗРК С-500 успешно завершаются

Андрей Аркадьев
15:37 25.05.2021
Глава государства также отметил, что в Воздушно-космических силах более 70% зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Испытания зенитного ракетного комплекса С-500 успешно завершаются, на очереди поставка этой системы в войска, заявил президент России Владимир Путин.

«На очереди поставка в войска комплекса С-500, испытания которого уже успешно завершаются», - сказал он на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.

В марте командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников заявил, что новейшие зенитно-ракетные комплексы С-500 и С-350 могут поступить на вооружение в Крым и другие регионы Южного военного округа (ЮВО) с целью дооснащения в любой момент.

С-500 «Прометей» - российский зенитный ракетный комплекс. Его предполагается использовать для борьбы с баллистическими ракетами как большой, так и средней дальности, а также с авиацией противника.

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