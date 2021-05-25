Путин сообщил о начале работы над госпрограммой вооружений до 2034 года

Подготовка государственной программы вооружений до 2034 года уже началась, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Следует всесторонне проанализировать перспективные системы вооружения и военной техники для армии и флота, определить образцы, которые станут основой при подготовке новой государственной программы вооружений до 2034 года», - сказал он в ходе совещания с руководством Минобороны и предприятий ОПК.

Президент подчеркнул, что программа должна быть сделана качественно и в срок.

Кроме того, глава государства призвал уделять самое серьезное внимание совершенствованию стратегических ядерных сил. Путин подчеркнул, что Вооруженные силы РФ первыми в мире получили гиперзвуковое оружие. Он отметил, что речь идет о системе «Авангард».

«Авангард» - ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащаемый планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком. Управляемый гиперзвуковой боевой блок (головная часть) межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Авангард» создан специалистами военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения» (Реутов).

Впервые о разработке комплекса стало известно из послания президента Владимира Путина Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Тогда российский лидер отметил, что крылатый блок движется к цели «как метеорит, огненный шар» и осуществляет глубокое маневрирование, что делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.