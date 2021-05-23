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Политический нажим: Европа требует от Минска немедленного освобождения задержанного Протасевича

Ян Брацкий
20:31 23.05.2021
Роман Протасевич был задержан в аэропорту Минска, где из-за угрозы минирования совершил посадку пассажирский самолет, на борту которого находился оппозиционер.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay
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Правительства стран ЕС остро отреагировали на задержание в Белоруссии основателя признанного экстремистским в этой стране telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Ранее СМИ сообщили, что самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщений о минировании. Вскоре стало известно, что информация о возможном минировании воздушного судна, на борту которого находился Протасевич, не подтвердилась. Сам оппозиционер был взят под стражу.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий настаивает на запрете полетов белорусских авиакомпаний над территорией Евросоюза после данного инцидента. Глава польского правительства призывает расширить повестку дня завтрашнего заседания Совета Европы пунктом о введении против официального Минска немедленных санкций.

«Мы требуем от властей Белоруссии немедленного освобождения Романа Протасевича, а также незаконно задержанных Анжелики Бориса, Анджея Почобута и других польских и белорусских активистов. Мы также требуем прекращения репрессий в отношении независимых СМИ и общества», - уточнил он в интервью агентству РАР.

В схожей тональности звучат заявления и в Еврокомиссии, глава которой, Урсула фон дер Ляйен считает,  что все пассажиры задержанного борта должны иметь возможность вылететь в пункт назначения.

«Это совершенно неприемлемо заставлять самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, приземляться в Минске. Все пассажиры должны иметь возможность немедленно продолжить свое путешествие в Вильнюс с гарантией безопасности. Любое нарушение международных правил воздушного транспорта должно повлечь последствия», - написала фон дер Ляйен в Twitter.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал европейские страны к решительному и единому ответу на посадку самолета Ryanair в Минске.

«Угон белорусскими властями рейса Ryanair недопустим. Необходима жесткая и единая реакция европейцев. Всем пассажирам этого рейса, в том числе белорусским оппозиционерам, необходимо разрешить незамедлительно покинуть Белоруссию», - написал Ле Дриан в своем аккаунте в Twitter.

Партия канцлера ФРГ Ангелы Меркель также требует от Минска немедленного освобождения Протасевича. Срочных разъяснений по поводу инцидента запросило и правительство Финляндии.

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