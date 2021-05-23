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СК Белоруссии возбудил уголовное дело о ложном минировании самолета

Роман Захаров
18:22 23.05.2021
В воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска после сообщений о минировании совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Ryanair .
СК Белоруссии возбудил уголовное дело о ложном минировании самолета
© Фото: Андрей Александров, РИА Новости
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Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело о ложном минировании самолета после экстренного приземления лайнера компании Ryanair в аэропорту Минска. Об этом говорится в сообщении ведомства. 

«По данному факту Октябрьским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения», - информирует СК РБ.  

В воскресенье, 23 мая, самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщений о минировании. Вскоре стало известно, что информация о возможном минировании воздушного судна не подтвердилась.

На борту лайнера находился основатель признанного экстремистским в РБ telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан. В Белоруссии ему грозит 15 лет лишения свободы.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал белорусские власти освободить Протасевича, а также обратился к НАТО и Евросоюзу с предложением отреагировать на ситуацию

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