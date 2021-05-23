СК Белоруссии возбудил уголовное дело о ложном минировании самолета

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело о ложном минировании самолета после экстренного приземления лайнера компании Ryanair в аэропорту Минска. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«По данному факту Октябрьским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения», - информирует СК РБ.

В воскресенье, 23 мая, самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщений о минировании. Вскоре стало известно, что информация о возможном минировании воздушного судна не подтвердилась.

На борту лайнера находился основатель признанного экстремистским в РБ telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан. В Белоруссии ему грозит 15 лет лишения свободы.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал белорусские власти освободить Протасевича, а также обратился к НАТО и Евросоюзу с предложением отреагировать на ситуацию.