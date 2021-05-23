Задержанному в Минске Протасевичу может грозить до 15 лет лишения свободы

Статьями, по которым проходит в качестве обвиняемого задержанный сегодня в Минске Роман Протасевич, один из основателей признанного в республике экстремистским телеграм-канала Nexta, предполагается наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет. Об этом говорится в Уголовном кодексе Белоруссии.

Сегодня главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии подтвердило задержание в минском аэропорту Протасевича.

Ранее сообщалось, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщений о минировании. Вскоре стало известно, что информация о возможном минировании воздушного судна, на котором, предположительно, и летел Протасевич, не подтвердилась.

Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму в связи с тем, что является обвиняемым по уголовной статье «массовые беспорядки».

Напомним, что в августе 2020 года начались массовые уличные демонстрации в крупных городах Белоруссии, когда стали известны результаты президентских выборов. Согласно данным ЦИК, победу на них одержал Александр Лукашенко. За него свои голоса отдали 80,1% голосовавших. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась и пик протестов пройден.