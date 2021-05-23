В МИД Литвы вызвали временно поверенного в делах Белоруссии

Временного поверенного в делах Белоруссии вызвали в МИД Литвы. Об этом говорится в распространенном литовским внешнеполитическим ведомством сообщении.

В министерстве иностранных дел потребовали от белорусской стороны незамедлительно разрешить вернуться в литовскую столицу самолету компании Ryanair, следовавшему по маршруту Афины - Вильнюс и совершившему экстренную посадку в Минске, в результате чего был задержан основатель telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

«Белорусскому представителю заявлено требование немедленно отпустить всех пассажиров и экипаж лайнера», - сказано в сообщении.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал власти Белоруссии освободить Протасевича.

Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщений о минировании в воскресенье, 23 мая. Вскоре стало известно, что информация о возможном минировании воздушного судна, на борту которого находился Протасевич, не подтвердилась.

Спустя какое-то время, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии сообщило о задержании в минском аэропорту Романа Протасевича. В Белоруссии ему грозит до 15 лет лишения свободы.