Психиатр провел анализ допроса подозреваемого в стрельбе в Казани

Психиатр расшифровал допрос подозреваемого в стрельбе в школе в Казани.

«Во-первых, фразы о том, что он Бог. И это решение, понимание у него созревало в течение двух месяцев, он говорит, когда понял осознание своей миссии. Это называется у нас систематизация бреда. То есть бред приобрел определенную систему, структуру» - отметил психиатр Игорь Лазарев.

Эксперт обратил внимание на слова подозреваемого касательно его отношения к матери. Он подчеркнул, что у больных шизофренией достаточно часто проявляется негативизм к матери - это четко можно проследить в речи подозреваемого.

«Он выкрикивает фразы, причем иногда речь у него разорвана — это тоже симптом психоза. В общем, это все говорит об остром психотическом состоянии, которое может быть при разных заболеваниях, часто такое бывает при шизофрении», - подчеркнул психиатр.

В среду, 12 мая, в Татарстане объявлен день траура. Соответствующее решение принял президент республики Рустам Минниханов.

По данным НАК, первые выстрелы раздались в 09.30 утра. Прибывшие на место происшествия правоохранители незамедлительно эвакуировали учащихся и начали проведение антитеррористической операции на территории гимназии. В результате оперативных действий стрелок был задержан.

Генеральная прокуратура взяла на контроль проверку после трагических событий в Казани. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело о нападении на школу в Казани. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

Жертвами стрельбы стали девять человек, в том числе семеро детей. 21 человек - госпитализирован. Уполномоченный по правам ребенка при президенте Российской Федерации Анна Кузнецова навестила детей в палатах медучреждения и поговорила с врачами о ходе лечения пациентов.