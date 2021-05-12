«Успел спрятаться за парту»: мать школьника из Казани рассказала о спасении сына, находившегося в классе в момент стрельбы

Как ожидается, уже сегодня, 12 мая, будет избрана мера пресечения подозреваемому в нападении на школу в Казани - его должны привезти в Советский районный суд. О том, что происходит на месте событий, а также о последних новостях рассказал корреспондент «Звезды» Олег Лавров.

В настоящий момент с минуты на минуты к зданию суда Советского района Казани привезут автозак с устроившим стрельбу в гимназии, которую окончил четыре года назад.

«Жив, здоров. Он успел спрятаться за парту. Он сидел на заднем ряду, и это его спасло», - поделилась мать школьника, находившегося в классе в момент стрельбы.

Лавров передает, что стрелку грозит вплоть до пожизненного заключения. На территорию суда пока что не пускают, однако, возможно, что заседание суда будет открытым.

Корреспондент с места событий сообщает, что по состоянию на утро у шестерых пострадавших - тяжелое состояние, двое детей находятся в очень тяжелом состоянии.

Лавров добавил, что всю ночь в квартире стрелка проводились следственные действия.

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По данным НАК, первые выстрелы раздались в 09.30 утра. Прибывшие на место происшествия правоохранители незамедлительно эвакуировали учащихся и начали проведение антитеррористической операции на территории гимназии. В результате оперативных действий стрелок был задержан.

Генеральная прокуратура взяла на контроль проверку после трагических событий в Казани. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело о нападении на школу. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

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