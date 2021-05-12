В Казани начались первые похороны погибших при стрельбе в школе.

Родственникам передали тело учительницы Эльвиры Игнатьевой. Организацию похорон взяли на себя власти Татарстана.

В результате трагедии погибли семеро детей и две учительницы. Число пострадавших увеличилось до 23.

12 мая в Татарстане объявлен день траура. Соответствующее решение принял президент республики Рустам Минниханов.

По данным НАК, первые выстрелы раздались в 09.30 утра. Прибывшие на место происшествия правоохранители незамедлительно эвакуировали учащихся и начали проведение антитеррористической операции на территории гимназии. В результате оперативных действий стрелок был задержан.

Генеральная прокуратура взяла на контроль проверку после трагических событий в Казани. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело о нападении на школу. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте Российской Федерации Анна Кузнецова навестила детей в палатах медучреждения и поговорила с врачами о ходе лечения пациентов.