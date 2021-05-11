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Ученик казанской гимназии рассказал, что происходило во время стрельбы

Светлана Головина
13:44 11.05.2021
Очевидец отметил, что после первых выстрелов всех учащихся закрыли в кабинетах в ожидании правоохранителей.
Ученик казанской гимназии рассказал, что происходило во время стрельбы
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Ученик гимназии №175 в Казани рассказал «Звезде», что после начала стрельбы директор объявила в громкоговоритель, чтобы педагоги немедленно закрыли детей в кабинетах и спрятали. Очевидец отметил, что находился на расстоянии двух кабинетов от того, куда впоследствии удалось проникнуть злоумышленнику.

«Мы всем классом сели в углу кабинета, ожидая полицию и МЧС. Были слышны звуки выстрелов, а потом и взрыв на первом этаже, потом он (стрелок. - Прим. ред.) поднялся к нам на третий. Мы услышали выстрелы. Зашел как-то в кабинет и расстрелял детей 8А класса и учительницу татарского языка. Когда все стихло, мы услышали крики полиции», - поделился он.

Очевидец также выразил мнение, что бомба злоумышленником была взорвана около столовой, так как именно там обвалились все стены.

Ранее «Звезде» рассказали, что подозреваемый в стрельбе являлся студентом колледжа «ТИСБИ» и был отчислен за неуспеваемость в апреле 2021 года. 

Трагедия в учебном заведении на улице Файзи произошла утром 11 мая. В результате оперативных действий стрелок был задержан. Погибшими в ходе стрельбы оказались семеро детей, еще 16 человек, включая сотрудников учреждения, получили ранения. 

Глубокие соболезнования родственникам и близким погибших в инциденте выразили Владимир Путин и премьер-министр России Михаил Мишустин.

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