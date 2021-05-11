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Подозреваемый в стрельбе в казанской гимназии был отчислен за неуспеваемость

Светлана Головина
13:05 11.05.2021
Юноша был студентом колледжа «ТИСБИ», однако за неуспеваемость его отчислили в апреле 2021 года.
Подозреваемый в стрельбе в казанской гимназии был отчислен за неуспеваемость
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Подозреваемый в стрельбе в казанской школе №175 являлся бывшим студентом колледжа «ТИСБИ», поскольку за неуспеваемость был отчислен в апреле 2021 года. Об этом рассказала исполняющая обязанности проректора учреждения по связям с общественностью Эльмира Иксанова.

«За время учебы он показал себя тихим и неконфликтным студентом. Всегда был опрятным и спокойным, уважительно относился к сокурсникам и преподавателям», - сказала она «Звезде».

С декабря прошлого года подозреваемый находился на учебной и производственной практиках, с января текущего года он перестал появляться в колледже и поддерживать связь с куратором группы. На защиту производственной практики и трех государственных экзаменов не явился, вследствие чего был отчислен.

Стрельба и взрыв произошли на улице Файзи утром 11 мая. По информации НАК, первые выстрелы раздались в 09.30 утра.

Учащиеся были эвакуированы. В результате оперативных действий стрелок был задержан. Погибли в ходе стрельбы семеро детей, еще 16 человек, включая сотрудников учреждения, получили ранения.

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