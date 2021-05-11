Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал крайне бесчеловечной и жестокой трагедию в Казани, где в местной гимназии устроили стрельбу. Глава кабмина выразил родственникам и близким погибших в инциденте глубокие соболезнования.

«Я хотел бы начать со слов соболезнования родным и близким погибших в Казани. Вы знаете, утром в одной из школ случилась большая трагедия - стреляли в детей. Это крайне бесчеловечно и жестоко», - начал Мишустин совещание с вице-премьерами.

Премьер также назвал огромным горем каждую случившуюся потерю. После этого присутствующие на совещании почтили память погибших минутой молчания.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти проанализируют эффективность актуальных школьных мер безопасности после ситуации в Казани, а при необходимости примут ужесточенные новые. Согласно официальным данным, в результате трагедии в казанской гимназии погибли семеро человек, еще 16 человек получили различные ранения. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура.